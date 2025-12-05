Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області цього тижня стимулював підвищення вартості окремих салатних культур, повідомляє Politeka.

Основною причиною називають обмежений обсяг постачання та стабільно високий попит.

Найпомітніша зміна стосується огірків, які додали близько 10% до минулих показників. Поточна ціна коливається в межах 85–110 гривень за кілограм. Експерти пояснюють, що виробничий сезон у більшості тепличних господарств завершився, а наявні залишки не перекривають потреби ринку.

В умовах зменшеної пропозиції вітчизняні овочі залишаються конкурентними навіть порівняно з імпортом. Саме дефіцит продуктів у Дніпропетровській області змушує мережі коригувати політику закупівель, надаючи перевагу свіжим українським позиціям.

Рітейлери орієнтуються на локальних виробників через кращий смак, презентабельність та стабільні партії. Попит з боку торговців залишається високим, що дозволяє агровиробникам піднімати ціни поступово, зберігаючи інтерес покупців.

Аналітики додають, що тепличні огірки все ще приблизно на 10% дешевші, ніж торік у аналогічний період. Це допомагає утримувати попит, незважаючи на останні зміни.

Крім того, у Дніпропетровській області також спостерігають подорожчання продуктів. Наприклад, гречка в мережах Auchan, Metro, Novus та Megamarket коливається від 38,30 до 56,20 грн за кілограм. Середнє подорожчання з 40,88 до 43,57 становить 1,74.Молочні вироби також зросли, але повільніше. Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) тепер коштують у середньому 37,22 грн проти 36,14 гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.