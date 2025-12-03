У таких умовах дефіцит продуктів у Запоріжжі може стати ще помітнішим, що створює додаткові ризики для споживачів.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі цього року найбільше позначився на білоголовій капусті, яку мешканці регулярно використовують у щоденному харчуванні, повідомляє Politeka.

Аналітики наголошують, що нестача стала наслідком поєднання кількох обставин, які вплинули на обсяги сезонної продукції.

Спеціалісти зазначають, що слабкі погодні умови зменшили врожаї, а торішні низькі закупівельні тарифи змусили аграріїв зменшити площі під культурою. До цього додалися обмежені можливості зберігання, адже сучасних сховищ у регіоні недостатньо.

Попри зниження вартості восени, прогнози вказують на ймовірне зимове подорожчання. Значна частина овочів не витримує тривалого зберігання, тому на ринок надходить менша кількість якісної капусти, придатної для реалізації у пізніший період.

У таких умовах дефіцит продуктів у Запоріжжі може стати ще помітнішим, що створює додаткові ризики для споживачів. Експерти радять жителям уважно стежити за змінами вартості та формувати запаси завчасно.

Ринок залишається циклічним: високі ціни зазвичай мотивують фермерів збільшувати площі посівів, тоді як низькі доходи спонукають скорочувати виробництво. Через це вартість продукції щороку коливається.

Фахівці підкреслюють: стабільність стане можливою завдяки модернізації, інвестиціям у нові технології й розширенню мережі овочесховищ. Це дасть змогу забезпечити стабільну пропозицію та зменшити сезонні зміни на ринку.

Окрім цього, в Запоріжжі також дорожчають продукти. Середні ціни на базові товари продовжують зростати, що змушує жителів ретельно планувати покупки та шукати вигідні пропозиції.

Джерело: AgroWeek.

