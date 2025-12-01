Новый график движения поездов в Полтавской области вводится с декабря, однако изменения коснутся только определенных экспрессов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Укрзализныци".

В период с 1 по 5 декабря включительно на отдельных пригородных маршрутах региона запланированы временные изменения в движении поездов. Как сообщают в железнодорожной службе, корректировки графиков связаны с проведением необходимых работ на инфраструктуре и направлены на обеспечение стабильности проезд в зимний период.

В течение этих дней несколько поездов будут курсировать только до или от станции Лубны. В частности, №6364 по маршруту Гребенка – Ромодан будет выполнять рейсы только в Лубну. В обратном направлении №6365 Ромодан – Гребенка будет отправляться от Лубны. Также поезд 6363 Ромодан – Гребенка будет направляться не в конечный пункт, а только к станции Лубны, тогда как экспресс №6366 Гребенка – Ромодан будет отправляться со станции Лубны, а не с начальной.

С 1 по 8 декабря включительно изменения также коснутся других маршрутов. Экспресс 6532 Кременчуг – Полтава Южная будет выполнять проезд только до станции Кобеляки. 6533 Полтава Южная – Кременчуг будет курсировать только до станции Новые Санжары.

В период с 9 по 10 декабря корректировки будут касаться графика движения №6532 Кременчуг – Полтава Южная. Отправка состоится в 9:22 вместо предыдущего времени 8:32, а прибытие в конечную запланировано на 12:32 вместо 11:35.

С 8 по 12 числа включительно временно не будут курсировать пригородные электрички, обеспечивающие сообщение между Ромоданом и Гребенкой и обратно. Речь идет о №6363, 6366, 6364 и 6365. Новый график движения поездов в Полтавской области связан с техническими работами на путях, требующих полного прекращения движения на определенных участках.

