Несмотря на активное увеличение поставок, дефицит продуктов в Полтавской области все еще заметен.

Дефицит продуктов в Полтавской области привел к стремительному росту цен на мясо, сообщает Politeka.

Сокращение поголовья свиней испытывают как фермеры, так и местные покупатели.

По данным аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 года стоимость свинины поднялась на 34%, а по сравнению с прошлым годом почти на 60%. Зимой численность животных в стране снизилась до примерно 4,5 миллионов голов, в основном в частных хозяйствах.

В сентябре фермеры реализовывали беконных свиней живым весом по 98–100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Ограниченное предложение заставило производителей искать альтернативы и значительно возрос импорт.

В августе 2025 года в Украину завезли 4,6 тысяч тонн свинины, что на 50% больше, чем в июле. Всего за первые восемь месяцев импорт достиг 14,9 тысяч тонн — более чем в семь раз превысил прошлогодний показатель, установив рекорд с 2022 года.

Аналитики прогнозируют, что к концу года объем импорта может превысить 25 тысяч тонн. Европейские рынки привлекают украинских компаний более низкими ценами на живец, что делает завоз мяса важной альтернативой внутреннему производству.

В то же время, несмотря на столь сложную ситуацию, местные жители могут получить продукты бесплатно. В Полтаве еду выдают переселенцам, прибывшим в регион в течение последних 60 дней и относящихся к категориям населения, нуждающимся в особой поддержке.

