Дефіцит продуктів у Полтавській області призвів до стрімкого зростання цін на м’ясо, повідомляє Politeka.

Скорочення поголів’я свиней відчувають як фермери, так і місцеві покупці.

За даними аналітика УКАБ Максима Гопки, із початку 2025 року вартість свинини піднялася на 34%, а порівняно з минулим роком — майже на 60%. Взимку чисельність тварин у країні знизилася до приблизно 4,5 мільйона голів, здебільшого у приватних господарствах.

У вересні фермери реалізовували беконних свиней живою вагою по 98–100 гривень за кілограм, залежно від регіону. Обмежена пропозиція змусила виробників шукати альтернативи, і значно зріс імпорт.

У серпні 2025 року в Україну завезли 4,6 тисячі тонн свинини, що на 50% більше, ніж у липні. Загалом за перші вісім місяців імпорт сягнув 14,9 тисячі тонн — у понад сім разів перевищив торішній показник, встановивши рекорд з 2022 року.

Аналітики прогнозують, що до кінця року обсяг імпорту може перевищити 25 тисяч тонн. Європейські ринки приваблюють українських компаній нижчими цінами на живець, що робить завезення м’яса важливою альтернативою внутрішньому виробництву.

Попри активне збільшення поставок, дефіцит продуктів у Полтавській області все ще помітний. Галузь відновлюється повільно, а ціни залишаються високими.

Водночас, незважаючи на таку складну ситуацію, місцеві мешканці можуть отримати продукти безкоштовно. У Полтаві їжу видають переселенцям, які прибули до регіону протягом останніх 60 днів і належать до категорій населення, що потребує особливої підтримки.

