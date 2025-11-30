Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямована на забезпечення тепла, стабільності й зниження зимового навантаження на сімейні бюджети.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає багатосекторальну підтримку для різних соціальних груп, про що інформує Politeka.

Програма охоплює Синельниківський та Нікопольський райони й орієнтована на мешканців, які належать до вразливих категорій.

Отримувачами можуть стати люди з інвалідністю, травмами, тяжкими або хронічними захворюваннями. До списку входять громадяни від шістдесяти років, вагітні, матері немовлят, а також одинокі батьки, котрі виховують неповнолітніх дітей. Підтримка передбачена й для багатодітних родин, де зростають троє або більше дітей до вісімнадцяти.

У Синельниківському районі заплановане забезпечення мешканців Слов’янської громади паливними брикетами. Таке рішення дозволить домогосподарствам, що використовують тверде паливо, стабільно пройти зимовий сезон.

У Нікопольському районі родини з сіл Зоря та Приміське отримають гранти на оплату комунальних послуг. Для Покровського передбачено постачання брикетів, щоб місцеві жителі могли підготуватися до холодів і зменшити витрати на опалення.

Представники організаторів наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямована на забезпечення тепла, стабільності й зниження зимового навантаження на сімейні бюджети. Учасників закликають стежити за новинами та завчасно готувати документи.

Детальні умови й роз’яснення щодо оформлення доступні на офіційній сторінці «Карітас Донецьк у Дніпрі».

Крім того, в Дніпропетровській області люди мають можливість отримати безкоштовні продукти.

