Протягом наступного тижня – з 1 по 7 грудня 2025 року – в Одеській області діятимуть додаткові локальні графіки відключення світла.

ДТЕК оголосив, де в Одеській області з 1 по 7 грудня 2025 року будуть застосовувати додаткові локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, у межах Куяльницької територіальної громади в Одеській області додаткові графіки відключення світла застосовуватимуть протягом трьох днів поспіль з 1 по 3 грудня з 8:00 до 19:00 у селах Куяльник і Малий Куяльник.

Також у понеділок планові знеструмлення очікуються на території Слобідської селищної громади. Там без електроенергії з 8:00 до 19:00 частково залишаться мешканці сіл Слобідка, Мала Слобідка, Кирилівка, Правда, Тимкове – повний список вулиць, яких торкнуться обмеження, можете знайти на сайті громади, пише Politeka.

Також часткові знеструмлення відбудуться 01.12 з 8 до 17 години в селах Каракурт, Калчева та Голиця, а 02.12 з 8 до 20 – Калчева та Голиця.

Крім того, у вівторок, 2 грудня, графіки відключення світла в Одеській області торкнуться з 8:00 до 19:00 мешканців с. Гавиноси (вул. Вечірня, Лугова, Паркова, Садова, Соснова, Центральна), а протягом двох днів, 2-3 числа, з 8:00 до 19:00 – с. Стрюкове (вул. Водопʼянова, пров. Січових Стрільців).

Про інші обмеження електропостачання в регіоні на наступний тиждень ДТЕК оголосить пізніше.

