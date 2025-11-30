Нова система оплати проїзду у Кропивницькому створює більш швидкий і зручний спосіб пересування громадським транспортом.

У Кропивницькому готуються до запуску нової системи оплати проїзду, яка передбачає використання електронних квитків, повідомляє Politeka.

Раніше місто планувало впровадити цифрові талони, а деталі щодо тарифів та правил користування були оприлюднені на офіційному порталі міської ради. Громадяни мали змогу залишати коментарі та пропозиції, щоб впливати на роботу майбутнього сервісу.

Завдяки новій системі пасажири зможуть оплачувати поїздки банківськими картками, через мобільні додатки або електронні гаманці. Валідатори автоматично списують кошти під час проходження, тож готівка не є обов’язковою. Первісна установка обладнання відбулася ще до воєнних подій, проте через перебої з електропостачанням запуск довелося відкласти. Нині завершується тестування та фінальна модернізація системи.

Квитки передбачені у різних варіантах: короткострокові на тиждень, місяць або рік, а також «вільний гаманець», який можна поповнювати за потреби. Для пільгових категорій встановлено обмежену кількість поїздок щодня або до шістдесяти на місяць. Поповнити баланс можна через термінали, онлайн-сервіси або пункти продажу. Традиційні паперові талони залишаються доступними у водіїв і кондукторів.

Монтаж та обслуговування системи здійснює компанія-переможець конкурсу, що надає цілодобову підтримку через контакт-центр. Нова система оплати проїзду у Кропивницькому створює більш швидкий і зручний спосіб пересування громадським транспортом.

Очікується, що електронні квитки допоможуть скоротити черги на зупинках, оптимізувати роботу маршрутів і полегшити щоденні поїздки для всіх категорій пасажирів.

