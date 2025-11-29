За довгостроковим прогнозом погоди на грудень в Запоріжжі, більшість днів буде похмурими та вологими, проте це не всі сюрпризи сезону.

Синоптики зробили прогноз погоди на грудень в Запоріжжі та здивували сюрпризами, які підготував перший місяць зими, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали інформацію з кількох сайтів з прогнозами синоптиків та з'ясували, чого чекати в перший місяць зими.

За довгостроковим прогнозом погоди на грудень в Запоріжжі, більшість днів буде похмурими та вологими.

Перші дні місяця почнуться відносно тепло, як затягнута осінь: денні показники +7–9 градусів, поступово знижуючись до–1 градуса. Опади у вигляді дощу очікуються вже з початку місяця, іноді навіть при сонячній погоді. До вихідних період стабілізується — стане тихо, сухо та прохолодно, з денними температурами близько 1 градуса і нічними 0…-1.

Другий тиждень, з 8 по 14 число, порадує короткими проблисками сонця на морозному повітрі: вдень приблизно 1 градус, вночі -1 градус. 9 грудня повертаються опади у вигляді дощу, денна температура коливатиметься 3–6 градусів, при цьому траплятимуться короткі періоди ясної погоди. 12 та 14 дощі знову повторюються, нічна температура тримається близько нуля.

Третій тиждень, з 15 по 21 грудня, буде більш стабільним: вдень 2–4 градуси, вночі близько нуля. З 15 по 17 час від часу проглядатиме сонце, а 18 та 19 числа очікується по-справжньому сонячна погода. Проте 20 грудня неділя принесе дощ і поривчастий вітер, вдень 3 градуси, вночі -1 градус, а тиждень завершиться похмуро, з щільною хмарністю.

Четвертий тиждень, з 22 по 28 число, відзначиться постійними дощами. З 24 числа почнеться чотириденний мокрий період із дрібними дощами, денна температура коливатиметься 2–5 градусів. Вихідні також будуть дощовими та сирими, а в повітрі відчуватиметься підвищена вологість.

Наприкінці місяця зима виглядатиме майже весняною: світле небо, трохи сонця і відсутність опадів. Температура знову підніметься до 2–6 градусів вдень і 1–3 градусів уночі, що створить приємне та оптимістичне завершення грудня.

