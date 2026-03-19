Грошова допомога для ВПО у Харківській області залишиться для соціально незахищених категорій та офіційно працевлаштованих осіб.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області у березні частково змінює порядок нарахування коштів, повідомляють органи соцзахисту, повідомляє Politeka.

Деякі категорії переселенців отримуватимуть фінансування без змін, тоді як інші після закінчення встановленого терміну залишаться без підтримки.

Стандартна сума становить 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину або особу з інвалідністю щомісяця. Виплати здійснюються протягом шести місяців, після чого нарахування автоматично припиняються.

Продовження фінансування без додаткових заяв передбачене для найбільш вразливих груп: пенсіонерів із доходом до 9 444 гривень, осіб з інвалідністю I–II групи, дітей з обмеженими можливостями до 18 років, тяжкохворих малюків, сиріт і дітей без батьківського піклування, а також прийомних сімей і батьків-вихователів.

Додатково 2000 гривень щомісяця можуть отримати переселенці, які офіційно працюють або зареєстровані як ФОП і здійснюють трудову чи підприємницьку діяльність безперервно щонайменше шість місяців.

Заяв для продовження виплат подавати не потрібно. Пенсійний фонд України самостійно перевіряє статус працевлаштування та реєстрацію підприємництва й ухвалює рішення про нарахування коштів.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Харківській області залишиться для соціально незахищених категорій та офіційно працевлаштованих осіб. Інші отримувачі після завершення встановленого терміну підтримки втратять фінансування. Фахівці радять перевіряти власний статус заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Переселенцям радять регулярно стежити за офіційними повідомленнями та звертатися за консультацією до місцевих органів соцзахисту, щоб не пропустити важливі зміни щодо виплат.

Джерело: Напенсії.

