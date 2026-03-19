Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области останется для социально незащищенных категорий и официально трудоустроенных лиц.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области в марте частично изменяет порядок начисления средств, сообщают органы соцзащиты, сообщает Politeka.

Некоторые категории переселенцев будут получать финансирование без изменений, в то время как другие по истечении установленного срока останутся без поддержки.

Стандартная сумма составляет 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно. Выплаты производятся в течение шести месяцев, после чего начисления автоматически прекращаются.

Продолжение финансирования без дополнительных заявлений предусмотрено для наиболее уязвимых групп: пенсионеров с доходом до 9444 гривен, лиц с инвалидностью I–II группы, детей с ограниченными возможностями до 18 лет, тяжелобольных малышей, сирот и детей без родительской опеки, а также приемных семей и родителей-воспитателей.

Дополнительно 2000 гривен ежемесячно могут получить переселенцы, официально работающие или зарегистрированные как ФЛП и осуществляющие трудовую или предпринимательскую деятельность непрерывно не менее шести месяцев.

Заявлений для продления выплат подавать не нужно. Пенсионный фонд Украины самостоятельно проверяет статус трудоустройства и регистрации предпринимательства и принимает решение о начислении средств.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области останется для социально незащищенных категорий и официально трудоустроенных лиц. Другие получатели по истечении установленного срока поддержки потеряют финансирование. Специалисты советуют проверять свой статус заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Переселенцам советуют регулярно следить за официальными сообщениями и обращаться за консультацией в местные органы соцзащиты, чтобы не пропустить важные изменения выплат.

Источник: Напенсії.

Последние новости Украины:

