Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области также предлагают в Пирятине по улице Коцюбинского.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области можно найти через онлайн-платформу «Допомагай», которая помогает переселенцам быстро получить временное убежище в безопасных регионах Украины и за рубежом, сообщает Politeka.

Сервис объединяет владельцев недвижимости и людей, нуждающихся в жилье из-за войны. Пользователи могут просматривать объявления от частных лиц, готовых предоставить комнату или дом без оплаты. Новые варианты появляются регулярно, в частности, в разных населенных пунктах Полтавщины.

Среди актуальных предложений – комната в частном доме в поселке Заводское Лохвицкого района. Апартаменты оснащены всеми удобствами и доступны на любой срок для женщины с ребенком. Владельцы готовы принять семью в холодный период, если возникнут трудности с отоплением. Жилье рассчитано на двух человек.

Еще один вариант расположен в селе Козловщина Котелевского района. Дом оснащен газовым отоплением, водоснабжением, канализацией и душем. В помещении есть интернет, бойлер и инвертор на случай отключения электричества. Во дворе – летняя кухня. Владельцы ищут человека для совместного проживания и взаимной помощи, предпочитают женщину. В селе работают школа, детсад и магазины, а транспортное сообщение с Полтавой удобно.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области также предлагают в Пирятине по улице Коцюбинского. Там доступен дом с тремя комнатами, газовым отоплением и базовыми условиями проживания. Удобства обустроены во дворе, рядом есть лес, река и хозяйственные постройки. Одним из условий проживания является помощь в уходе за женщиной в возрасте 87 лет. Дом рассчитан на семьи с детьми и может принять до трех человек.

Такие инициативы помогают переселенцам быстрее находить убежище, адаптироваться к новым условиям и поддерживать стабильность в повседневной жизни.

