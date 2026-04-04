Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области предлагают частные хозяева для разных категорий переселенцев, сообщает Politeka.

Предложения включают городские квартиры и сельские дома, что позволяет выбирать жилье в зависимости от потребностей семей, женщин или людей с домашними животными.

В Харькове на Салтовском шоссе доступна комната в двухкомнатной квартире. Она рассчитана на одну женщину, которая может помогать хозяйке и ухаживать за пожилой бабушкой. Жилье расположено рядом с транспортными маршрутами и магазинами. Уточнить условия можно непосредственно по контактам владельца.

Деревенские варианты предусмотрены в селе Бабаи Харьковского района. Там предлагается дом с двумя комнатами и кухней. Подключены газ и вода, санузел находится во дворе. На территории есть погреб, сарай и сад. Жилье подходит для тех, кто готов помогать по хозяйству. Рядом расположены лес и озеро, до города – 12 км. Разрешено проживание с кошками или собаками.

Условия и продолжительность пребывания различаются: некоторые объявления предусматривают минимальную помощь хозяину, другие без обязательств. Все предложения публикуются с контактами владельцев, что позволяет договариваться напрямую и получать актуальные сведения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области позволяет переселенцам быстро получить убежище и планировать переезд без задержек. Местные призывают сразу обращаться, чтобы вовремя обеспечить безопасное проживание и поддержку.

Более подробную информацию об имеющихся помещениях можно найти через платформу «Допомагай» или обратившись в социальные службы региона.

Платформа постоянно обновляет объявления, обеспечивая переселенцам быстрый доступ к надежному жилью.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: названо место, где регулярно выдают помощь.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: как найти свой дом.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Виннице: горожанам рассказали о важных нововведениях.