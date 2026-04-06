Подорожание продуктов в Харькове фиксируют по данным мониторинга цен, что влияет на кошельки местных жителей.

Подорожание продуктов в Харькове видно на примере отдельных товаров повседневного потребления, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Харькове подтверждают актуальные данные с официального сайта Минфина, где отмечен рост стоимости ряда товаров по сравнению с мартом 2026 года.

В частности, речь идет о бакалеи, соусах и хлебо-булочных изделиях, которые регулярно покупают потребители. Одним из примеров является масло Щедрый Дар рафинированное объемом 850 мл, средняя стоимость которого составляет 91,50 грн.

В сети Auchan ее продают по 92,50 грн по состоянию на 10.03.2026, в то время как у Novus цена составляет 90,49 грн на ту же дату.

В марте средняя стоимость этого товара была ниже и составила 85,02 грн. В частности, у Novus она равнялась 86,58 грн, у Auchan 85,46 грн, а у Metro 83,00 грн.

Также подорожание продуктов в Харькове наблюдается на примере томатной пасты Чумак весом 350 гр. По состоянию на 06.04.2026 в Megamarket ее продают за 93,90 грн., что соответствует средней текущей цене.

Для сравнения, в месяц назад этот товар стоил в среднем 87,75 грн, что свидетельствует о постепенном росте стоимости.

Отдельно следует обратить внимание на хлебобулочные изделия, где также зафиксированы изменения. К примеру, батон Батон Румянец нарезка весом 450 гр у Metro стоит 32,30 грн, а у Novus 35,99 грн, что формирует среднюю цену на уровне 34,15 грн.

В марте этот показатель составил 33,10 грн. Еще один популярный товар, батон Киевский Нарезной 500 гр, сейчас продается у Novus за 40,46 грн., а у Auchan за 37,60 грн., со средней ценой 39,03 грн. В марте она была ниже и составляла 36,80 грн.

