Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области охватывает сразу несколько направлений поддержки, реализуемых по инициативе БФ Каритас, сообщает Politeka.

Один из ключевых проектов гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области предусматривает поддержку людей, чье жилье было повреждено в результате войны.

Речь идет о программе "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", в рамках которой оказывается поддержка в виде малых и средних ремонтов.

Это означает восстановление поврежденных окон, дверей, кровли, стен или потолков, если дом остается пригодным для проживания и не имеет критических разрушений.

Получить такое подспорье могут жители Харькова и Изюма, принадлежащие к уязвимым категориям.

Среди них люди с инвалидностью, тяжелобольные, граждане 60+ лет, одинокие родители или опекуны, многодетные семьи, а также беременные женщины и матери с малыми детьми.

Такая забота есть в двух форматах: либо денежными средствами на ремонт, либо через организацию работ подрядчиками.

Еще одним важным направлением является уход за людьми, нуждающимися в посторонней помощи.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает в себя проект, направленный на улучшение качества жизни одиноких пожилых людей, тяжелобольных и внутренне перемещенных лиц.

В его рамках специалисты оказывают поддержку на дому, помогают с повседневными делами и следят за состоянием здоровья подопечных.

Проект реализуется при финансовой поддержке Анастасии Школьник и Джима Кингама через фонд КНЭБА.

Именно такая комплексная поддержка позволяет пожилым людям и другим уязвимым категориям оставаться дома и получать необходимую соцподдержку без изменения привычной среды.

