Дефицит продуктов в Харькове носит временный характер и не создает угрозы для стабильного обеспечения населения в ближайшее время.

В последние недели в городе наблюдают дефицит продуктов в Харькове, сообщают местные покупатели из-за резкого роста цены на гречку, передает Politeka.

Спрос на эту социально важную крупу остается стабильно высоким. Даже небольшие изменения в производстве или снабжении быстро отражаются на ценниках в магазинах.

В Министерстве экономики объясняют: главная причина — меньший урожай в прошлом сезоне по сравнению с предыдущими годами. Дополнительно отразилось сезонное сокращение запасов перед началом новых полевых работ. Гречка относится к нишевым культурам, для которых характерны циклические колебания производства из-за погодных условий и решений аграриев.

Несмотря на рост цен, фактического дефицита товара пока нет. На полках магазинов достаточно объемов для удовлетворения внутреннего спроса. Минэкономики отмечает, что продукции меньше из-за ограниченного импорта и прошлогоднего урожая, однако пустых полок не наблюдается.

Специалисты прогнозируют, что в 2026 году площади под гречкой могут вырасти на 15–20%. Это позволит получить урожай, близкий к годовому потреблению. После поступления нового зерна предложение увеличится, а цены постепенно стабилизируются, вероятно, во второй половине года.

На формирование стоимости влияют логистика, погодные условия и уровень внутреннего потребления. Поскольку страна почти полностью обеспечивает себя продуктом самостоятельно, любые изменения в производстве сразу отражаются на рынке.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Харькове носит временный характер и не создает угрозы для стабильного обеспечения населения в ближайшее время.

