Вместо распространения традиционных продуктовых наборов, жители будут получать денежную помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет предоставляться части жителей общины вместо бесплатных продуктов, которые раздавали ранее, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Богодуховского городского совета.

Богодуховский городской совет сообщил жителям общины о важных изменениях в системе оказания гуманитарной поддержки. В совет поступило официальное письмо от благотворительной организации «АДРА Украина», которая является партнером Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (WFP). В нем говорится о переходе к новому механизму поддержки населения, который начала действовать с сентября 2025 года.

Как отмечается в обращении, теперь вместо распространения традиционных продуктовых наборов жители будут получать денежную помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев . Такой формат позволит гражданам самостоятельно определять самые необходимые для себя товары и услуги, повысит гибкость поддержки и сделает ее более адресной.

Получателями станут домохозяйства, относящиеся к категориям социально уязвимого населения. Также на выплаты могут рассчитывать те семьи, которые уже подавали свои данные для участия в программе гуманитарной помощи.

Механизм предоставления денежной помощи в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев предусматривает выплату по 1200 гривен на одного человека ежемесячно. Денежные средства будут перечисляться на банковский счет главы домохозяйства, при этом сумма будет учитывать количество зарегистрированных членов семьи. Важно, что дополнительно проходить проверку или повторно зарегистрироваться для получения этой поддержки не требуется.

Продолжительность программы определена как бессрочная – она будет действовать до тех пор, пока будет финансирование и соответствующие решения Всемирной продовольственной программы. В случае внесения изменений в условия программы или ее завершения жителей общины обязательно проинформируют дополнительно через официальные каналы городского совета.

