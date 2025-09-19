Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове стало одним из самых востребованных направлений поддержки переселенцев.

Тысячи людей, потерявших дома из-за войны, ищут бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове , сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется разными структурами.

Это могут быть как обычные граждане, открывающие двери собственных жилищ, так и заведения частной, коммунальной или государственной формы собственности. Найти всю актуальную информацию могут на платформе "Там, де вас чекають".

Там публикуют данные о количестве приютов, свободных местах и ​​контактах горячих линий в разных областях. Отдельно стоит упомянуть государственный онлайн-сервис "Прихисток". Через него можно выбрать регион, указать количество членов семьи и ознакомиться с доступными вариантами проживания.

После этого остается только связаться с владельцами и договориться о поселении. Помогают внутренне перемещенным лицам и волонтерские инициативы, в частности, сервис "Допомагай", работающий по подобному принципу.

Местные власти тоже активно участвуют в решении этого вопроса. Областные военные администрации и органы самоуправления обеспечивают бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове в местах компактного поселения.

Люди, которые хотят поселиться именно там, должны сообщить об этом во время эвакуации, в гуманитарном штабе по прибытии или обратиться на горячие линии местных властей.

Кроме жилища государство оказывает финансовую поддержку. Переселенцы могут обращаться в управления соцзащиты по месту нахождения и подавать заявления в поддержку для проживания.

