Подорожчання продуктів у Харківській області відобразилося на гречці, середньомісячна ціна якої на 1 кг становить 34,10 грн, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

У різних супермаркетах цінник значно коливається: Auchan пропонує 29,90 грн., Megamarket – 43,20, Metro – 31,30, Novus – 31,99, що демонструє помітні відмінності між торговими мережами та дозволяє споживачам обирати оптимальні варіанти придбання продукту.

У серпні 2025 року середньомісячні показники також були неоднаковими: Metro – 31,30 грн., Novus – 31,87, Auchan – 29,90, Megamarket – 43,20, а середня вартість становила 34,07. Така статистика свідчить про незначні коливання, які впливають на бюджет покупців та планування витрат на крупу.

Щоденний індекс споживчих цін протягом останнього місяця також демонстрував невеликі зміни. З 10 по 20 серпня вартість утримувалася на рівні 34,10 гривні, після чого з 27 по 31 серпня знизилася до 34,02. У вересні показники стабілізувалися на рівні 34,10, підтверджуючи відносну сталість ринку гречки.

Таким чином, за період з 10 серпня 2025 року середні ціни на крупу зросли всього на 0,05 гривень, що відображає мінімальне, але відчутне подорожчання продуктів у Харківській області. Покупці можуть планувати закупівлі з урахуванням цих змін, обираючи найбільш вигідні пропозиції серед супермаркетів та зберігаючи контроль над витратами на харчові товари.

Ці дані дозволяють українцям стежити за динамікою цін та приймати обґрунтовані рішення при купівлі гречки на ринку Харківської області.

