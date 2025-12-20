Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області продовжує забезпечувати адресну підтримку та стабільне покриття базових потреб переселенців.

Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області надається через розповсюдження продуктових наборів, які організовує Римо-Католицька Церква міста Конотоп, повідомляє Politeka.

Дані про ініціативу розміщені на офіційній сторінці парафії у Facebook.

Наразі триває збір заяв від переселенців, що тимчасово мешкають у межах Конотопської громади та потребують допомоги. Проєкт розрахований на соціально вразливі категорії — матері, які самостійно виховують дітей, багатодітні родини, люди з інвалідністю та громадян, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Під час заповнення анкети приділяють особливу увагу пункту «опис життєвої ситуації». Надані відомості допомагають визначити черговість отримання продуктів та забезпечити справедливий розподіл серед тих, хто потребує підтримки найбільше.

Участь у програмі передбачена лише для мешканців Конотопської громади. Отримання безкоштовних наборів здійснюється виключно особисто — пересилання поштою не передбачено.

Щоб долучитися до розподілу, необхідно заповнити онлайн-форму за опублікованим посиланням. Видача проходить за адресою: вулиця Клубна, 72а.

Працівники Церкви контролюють процес реєстрації, перевіряють списки, організовують видачу та консультують відвідувачів. Їхня мета — гарантувати, що гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області потрапить до тих, хто справді цього потребує.

Проєкт забезпечує адресну підтримку переселенців та сприяє ефективному використанню ресурсів серед найуразливіших мешканців громади.

