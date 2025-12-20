Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области продолжает обеспечивать адресную поддержку и стабильное покрытие базовых потребностей переселенцев.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области предоставляется через распространение продуктовых наборов, организуемых Римо-Католической Церковью города Конотоп, сообщает Politeka.

Данные об инициативе размещены на официальной странице прихода в Facebook.

В настоящее время идет сбор заявлений от переселенцев, временно проживающих в пределах общины Конотопа и нуждающихся в помощи. Проект рассчитан на социально уязвимые категории - матери, самостоятельно воспитывающие детей, многодетные семьи, люди с инвалидностью и граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

При заполнении анкеты уделяют особое внимание пункту «описание жизненной ситуации». Предоставленные сведения помогают определить очередность получения продуктов и обеспечить справедливое распределение среди тех, кто нуждается в большей поддержке.

Участие в программе предусмотрено только для жителей общины Конотопа. Получение бесплатных наборов осуществляется исключительно лично – пересылка по почте не предусмотрена.

Чтобы присоединиться к разделу, необходимо заполнить онлайн-форму по опубликованной ссылке. Выдача проходит по адресу: улица Клубная, 72а.

Сотрудники Церкви контролируют процесс регистрации, проверяют списки, организуют выдачу и консультируют посетителей. Их цель — гарантировать, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области попадет к тем, кто действительно в этом нуждается.

Проект обеспечивает адресную поддержку переселенцев и способствует эффективному использованию ресурсов среди наиболее уязвимых жителей общины.

