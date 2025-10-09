Теперь право на получение денежной помощи для ВПЛ в Сумской области для оплаты аренды жилья имеют больше категорий лиц.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области может быть получена определенной категорией украинцев как компенсация за аренду жилья, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по защите прав внутренне перемещенных лиц и других категорий населения Павел Фролов.

По его словам, правительство приняло решение, которое совершенствует действующий механизм предоставления финансовой помощи и делает его более доступным для ветеранов.

Главным изменением явилось расширение круга лиц, которые могут претендовать на компенсацию. Теперь право на получение денежной помощи для ВПЛ в Сумской области для оплаты аренды жилья имеют не только те ветераны, чьи дома были разрушены или повреждены в результате боевых действий, но и те, кто:

не имеет в собственности ни одного жилья;

проживает в доме, что никогда не принадлежало им на праве собственности.

По-прежнему право на получение финансовой выплаты имеют ветераны, чье жилье было разрушено или повреждено из-за боевых действий или осталось на временно оккупированных территориях. Эта категория граждан может воспользоваться компенсацией для аренды нового жилья в безопасных регионах.

Процедура подачи заявления на получение денежной помощи для ВПЛ в Сумской области максимально проста. Ветераны могут оформить ее двумя способами:

через Интернет, заполнив онлайн-форму;

с помощью специалиста по сопровождению в местном органе, отвечающего за реализацию ветеранской политики, или непосредственно в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Компенсация предоставляется сроком до шести месяцев. После завершения этого периода вопрос о дальнейшем продлении выплат может рассматриваться индивидуально в зависимости от ситуации ветерана.

Размер определяется с учетом месторасположения арендованного дома и колеблется от одного до двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодня это составляет от 3028 до 6056 гривен ежемесячно.

