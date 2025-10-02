У разі неможливості особистого отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Сумах, продуктовий набір може отримати довірена особа.

Сумська міська рада повідомила про початок видачі безкоштовних продуктів у Сумах для ВПО та для жителів територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах, пише Politeka.

Про це йдеться на сторінці міської ради у Фейсбук.

Програма реалізується Благодійною організацією Global Empowerment Mission UA (GEM) у співпраці з Фондом Говарда Дж. Баффета. Кожен отримувач допомоги має право на один продуктовий набір.

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Сумах, громадянам необхідно мати при собі пакет документів, що підтверджують особу та місце проживання, а саме:

Паспорт громадянина України;

Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Документ, що підтверджує зареєстроване місце проживання в межах Сумської МТГ.

У разі неможливості особистого отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Сумах, продуктовий набір може отримати довірена особа. Для цього вона повинна пред’явити оригінали документів людини, за яку отримує допомогу, а також власний паспорт. Такий підхід дозволяє забезпечити підтримку навіть тим, хто не може самостійно прийти за допомогою через стан здоров’я або інші обставини.

Де можна отримати підтримку українцям: видача продуктових наборів здійснюватиметься у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради, за адресою: вул. Харківська, 35, 2-й поверх, актова зала. Графік роботи установи передбачає прийом громадян з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00, а в п’ятницю – з 8:00 до 15:00. Обідня перерва триває з 12:00 до 13:00.

