Згідно з прийнятими змінами, підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області коливається в заоежності від компаній-постачальників.

Ухвалено рішення про підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області, це стосується розподілу електричної енергії для частини операторів, пише Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Набуло чинності рішення про підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області, зокрема на розподіл електричної енергії для частини операторів системи. Відповідну постанову було опубліковано на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Підвищення стало результатом перегляду тарифної структури, проведеного після перевірок діяльності операторів у попередні роки. Як зазначають у відомстві, головною метою ухваленого рішення є спрямування додаткових фінансових ресурсів на погашення боргів перед НЕК «Укренерго», а також належна підготовка енергосистеми до опалювального сезону 2025/2026 років.

Згідно з новими змінами, тарифи зростутьвосени, і це підвищення буде диференційованим залежно від операторів.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко пояснив, що коригування тарифів є інструментом компенсації коштів операторам системи розподілу, які працюють за моделлю RAB-тарифів. Загалом зміни стосуються 18 операторів. Додаткові надходження, очікувані у період з вересня по грудень 2025 року, планується використати для погашення боргів перед системним оператором передачі електроенергії та для фінансування заходів, необхідних для безперебійного проходження зимового періоду.

Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик уточнив, що отримані завдяки підвищенню кошти насамперед будуть спрямовані на підтримку генерації.

Фахівці прогнозують, що для домогосподарств підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області матиме незначний фінансовий вплив, тоді як бізнес може відчути наслідки значно гостріше. Зростання витрат для підприємств, ймовірно, позначиться на їхній ціновій політиці та може стати причиною подорожчання товарів і послуг у регіоні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: розпочалась роздача гуманітарної допомоги.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Сумській області: як магазини підняли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду в Сумській області: які зміни впроваджено.