Рекомендуємо заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Чернігівській області на 23 грудня.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на 23 грудня розробили через масштабні ремонтні роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Графік відключень світла на 23 грудня у Чернігівській області охоплює одразу кілька населених пунктів області.

Зокрема, у населеному пункті Євминка через ремонт повітряної лінії електропередач електропостачання буде тимчасово припинене з 9:30 до 15:30. Знеструмлення торкнеться окремих вулиць:

Київська 108, 115, 118, 119, 119А, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 152А, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176А, 176В, 177А, 178, 178А, 178Б, 179, 186А, 189, 190, 191, 191/1, 192, 193, 195, 195А, 196, 197, 197А, 198, 199, 200, 200А, 200А/1, 201, 201А, 202, 203, 204, 205Б, 206, 206А, 208, 210;

Коцюбинського 13А.

У місті Остер з 10 до 16 години не буде електрики за адресами:

Б. Хмельницького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 2В, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50/1, 50А, 50Г, 50Д, 50Е, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 58В, 58В/1, 59, 5А, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 78, 79, 8, 80, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 9;

Весняна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29/1, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 47, 49, 4А, 5, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 6, 61, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 8А, 8Б, 9;

Військового льотчика Ігоря Мороза 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 6, 7, 8, 9;

Вознесенська 1, 10, 11, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9;

Воскресенська 1, 11, 13, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9;

Вячеслава Чорновола 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9;

Гайдамацька 1, 11, 13, 13А, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9;

Генерала Солонини 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 22А, 24, 24А, 26, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Дружби 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9;

Зайцева 49А, 51, 51/1;

Затишна 17, 19, 21, 24А, 26, 28;

Квітнева 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 27, 27А, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Княжа 1, 3, 4, 5, 7, 8;

Козацька 1, 16, 3;

Колесника 4, 6, 8.

Крім того, у населеному пункті Городище електропостачання буде обмежене з 08:00 до 17:00. Причиною є виконання планових ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі, що може призвести до перебоїв у подачі світла за окремими адресами:

Деснянська 7;

Космонавтів 1,10,11,12,13,15,19,2,3,7,8;

Микитенка 41,43,46,50,51,52,54;

Набережна 15,17;

Річковий 2,4,6.

Планові роботи триватимуть і в населеному пункті Придеснянське. Тут знеструмлення очікується з 08:00 до 17:00. Відключення торкнуться частини вулиць та окремих споживачів, зазначених у графіку:

Космонавтів 17, 18, 6;

Микитенка 33, 35, 37, 45, 47, 49.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Чернігівській області: українцям розповіли про тривожні тенденції на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому в першу чергу нададуть виплати, перелік категорій.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де саме можна мати від 18 тисяч на місяць.