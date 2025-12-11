Дефіцит окремих продуктів у Чернігівській області став однією з найпомітніших проблем цього року, тож розповідаємо деталі.

Через весняні заморозки та складні погодні умови фермери втратили частину врожаю, що переросло в дефіцит продуктів у Чернігівській області, повідомляє Politeka.

Найбільше це відобразилося на прикладі груш, які суттєво подорожчали як на гуртових, так і на роздрібних ринках.

Дефіцит продуктів у Чернігівській області проявився насамперед через травневі морози, які пошкодили приблизно десяту частину врожаю.

Це спричинило додаткові витрати на догляд за садами, адже фермерам довелося використовувати більше засобів захисту для збереження плодів. Такі кроки безпосередньо вплинули на собівартість вирощування груш, що згодом позначилося і на цінниках для покупців.

Аналітики пояснюють, що закупівельна ціна на груші цього сезону піднялася з 50 до 70 гривень за кілограм. Підвищення на 20 гривень уже відчутне на ринку, адже середня вартість для споживача нині становить близько 78 гривень

Експерти додають, що собівартість вирощування цьогорічних груш на третину вища, ніж минулого року. Через несприятливу погоду довелося використовувати більше препаратів, аби хоч частково врятувати урожай.

Фермери наголошують, що навіть при менших обсягах виробництва витрати залишилися високими, тому ціна для споживачів неминуче зросла.

За прогнозами аграріїв, у сезоні 2025 року вартість українських груш залишатиметься стабільно високою через дефіцит продуктів у Чернігівській області. Тому попит й надалі намагатимуться покрити імпортом.

