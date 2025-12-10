Грошова допомога для ВПО в Одеській області: надається окремим котегоріям громадян, тож розповідаємо про це більше.

Кабмін затвердив програму разових виплат у рамках пакета «Зимова підтримка», яка передбачає грошову допомогу для ВПО в Одеській області, повідомляє Politeka.

Відповідно до постанови уряду, грошова допомога в Одеській області становить 6500 грн на кожну дитину, ВПО, одинокого пенсіонера та інші категорії громадян, що потребують додаткового захисту в зимовий період 2025/26 року.

Важливо зазначити, що кошти грошової допомоги для ВПО в Одеській області можна витрачати тільки на одяг, взуття та лікарські засоби. Оплата здійснюється безготівково через спеціальний рахунок. Зняти готівку або переказати гроші іншим особам неможливо.

Програма охоплює чіткий перелік категорій. Перш за все, це діти, які перебувають під опікою, піклуванням або у сімейних формах виховання, включно з малюками з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, які отримують державну соціальну підтримку.

Ця категорія охоплює неповнолітніх з інвалідністю і без неї, а також тих, кому станом на 1 листопада 2025 року не виповнилося 18 років і на них оформлено державну соцпідтримку.

Друга категорія - внутрішньо переміщені діти, переселенці з інвалідністю I групи та одинокі пенсіонери. Гроші також призначаються дітям та особам з інвалідністю I групи з числа переселенців, які отримували соцдопомогу на проживання станом на 1 листопада 2025 року.

Автоматично 6500 грн нараховується тим, хто вже перебуває на обліку та отримує соціальні виплати або пенсії, а також тим, чиї дані актуальні в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери чи Пенсійному фонді України.

Якщо автоматична виплата не відбулася, але особа має право на підтримку, вона може подати заяву самостійно через «Дію» або звернувшись до органів ПФУ.

