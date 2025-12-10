Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області означає, що місцевим мешканцям доводиться виділяти більше грошей на оплату ЖКП.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося не всіх, повідомляє Politeka.

Як інформують у офіційному Телеграм-каналі Лозівської міськради, у Лозівській громаді для бюджетних установ та інших споживачів куб води коштує 60,70 гривні. Для жителів громади поки що вартість залишилася незмінною.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області пов’язане із здорожчанням закупної води. Керівник КП "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко пояснив, що ціна від постачальника, КП "Харківводоканал", зросла до 17,66 гривні за кубометр.

Через це підприємство щомісяця несе додаткові витрати близько 800 тисяч гривень, і щоб уникнути збитків, розцінки довелося переглянути. При цьому, абонплата та вартість водовідведення залишаються без змін, додали в міськраді.

Різницю в цінах, як і раніше, планують компенсувати з бюджету. Аналогічна ситуація на КП "Тепловодосервіс": населення не відчує зростання вартості, а підприємство звертатиметься по компенсацію з бюджету.

Водночас, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося і Височанської громади. Тут із квітня також діють нові розцінки на водопостачання та водовідведення. Вартість першого становить 52 гривні за кубометр, а водовідведення - 38,56.

Причини зростання ціни пояснюють ростом витрат на електроенергію, оплату праці та зношеністю мереж. Жителям, які не можуть оплачувати ЖКП за новими розцінками, радять звертатися за субсидіями. Це дозволяє уникнути фінансових труднощів і зберегти доступ до необхідних ЖКП.

