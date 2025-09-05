У рамках проєкту організація надає комплексну гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших категорій українців у Харківській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається у вигляді бкзуоштовних медичних послуг, які надаються благодійною організацією "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на каналі фонду "Карітас" в Телеграм.

"Карітас-Спес" активно долучився до реалізації медичного проєкту AMU під назвою "Medical humanitarian assistance and resilience for conflict-affected populations in Kharkiv", який має на меті надання кваліфікованої медичної підтримки мешканцям Харкова, що опинилися у складних життєвих обставинах через військові дії.

У рамках цього проєкту організація надає комплексну гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших категорій українців у Харківській області, включно з медичними консультаціями, забезпеченням ліками та предметами особистої гігієни.

Особлива увага приділяється найбільш вразливим категоріям населення, які через свій стан здоров’я або соціальні умови особливо потребують підтримки.

Медичні працівники Карітас-Спес виїжджають безпосередньо до осіб, які належать до таких категорій:

Люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які мають обмежену мобільність та потребують регулярного медичного нагляду.

Одинокі літні люди, котрі проживають самостійно і не завжди можуть отримати необхідну медичну допомогу.

Лежачі хворі, що потребують постійного догляду та контролю стану здоров’я.

Онкохворі, яким необхідна регулярна підтримка та контроль лікування у складних умовах воєнного стану.

Особливу актуальність проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших категорій українців у Харківській області набуває в умовах воєнного стану, коли доступ до медичних послуг у звичайному режимі значно ускладнений, а потреби в медичній допомозі зростають.

За період півтора місяця роботи проєкту його послугами вже скористалися понад 200 бенефіціарів, отримавши не лише медичну допомогу, а й підтримку та увагу, які є надзвичайно важливими для їхнього фізичного та психологічного стану.

