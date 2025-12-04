Дефіцит продуктів у Дніпрі відчувається саме на цьому товарі вітчизняного виробництва, що впливає на цінову політику постачальників.

Дефіцит продуктів у Дніпрі останніми тижнями помітно впливає на гуртові ціни на популярні овочі, повідомляють аналітики Politeka.

Згідно з їхніми даними, наприкінці поточного тижня вартість огірків зросла приблизно на 10% порівняно з минулим тижнем. Тепер виробники пропонують овоч у діапазоні 85–110 гривень за кілограм.

Експерти пояснюють, що підвищення цін пов’язане зі скороченням обсягів продукції на ринку. Більшість українських тепличних господарств вже завершили сезон реалізації огірків, що призвело до дефіциту і дисбалансу між попитом та пропозицією.

Попри обмежену кількість, українські огірки залишаються більш затребуваними, ніж імпортні аналоги. Дефіцит продуктів у Дніпрі відчувається саме на цьому товарі вітчизняного виробництва, що впливає на цінову політику постачальників.

Торговельні мережі продовжують віддавати перевагу українській продукції, навіть якщо її ціна вища. Це пов’язано з кращою якістю місцевих овочів: вони перевершують імпортні за смаком, зовнішнім виглядом та свіжістю.

Попит з боку рітейлерів залишається стабільно високим, що дає виробникам можливість поступово підвищувати ціни. Для магазинів важливо зберігати якість, навіть якщо це передбачає дорожчі закупівлі.

Фахівці зазначають, що, незважаючи на підвищення цін останніми тижнями, тепличні огірки все ще продаються приблизно на 10% дешевше, ніж у той самий період минулого року. Тож для споживачів овочі залишаються доступними, хоча ринок демонструє тенденцію до поступового здорожчання.

Аналітики радять покупцям відстежувати зміни вартості продукції та за можливості формувати запаси завчасно. Це допоможе уникнути значного дефіциту овочів у пікові періоди та забезпечить стабільний доступ до якісної продукції протягом усього сезону.

Джерело: AgroReview.

