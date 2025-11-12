Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямовані на підтримку родин, що залишили свої домівки через війну.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати у вигляді продуктових наборів GEM, проте не у всіх громадах регіону, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Мирноградської організації товариства Червоного Хреста.

З 12 листопада 2025 року внутрішньо переміщені особи, які були зареєстровані у 2024–2025 роках і наразі проживають у місті Тернівка, мають можливість отримати продуктові набори в межах гуманітарної програми GEM. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямовані на підтримку родин, що залишили свої домівки через воєнні дії, та забезпечення їх базових потреб у харчуванні.

Організатори наголошують, що допомога надається лише тим особам, які ще не отримували продуктові набори у цій організації у вересні або листопаді 2025 року. Якщо ж родина вже скористалася цією підтримкою протягом зазначеного періоду, повторно приходити наразі не потрібно.

Набори розраховані на кожного члена родини, починаючи з п’ятирічного віку, що дозволяє забезпечити необхідними продуктами як дорослих, так і дітей.

Для отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам необхідно мати при собі оригінали документів на всіх членів родини. До переліку потрібних документів входять паспорти громадян, свідоцтва про народження дітей, довідки ВПО, а також ідентифікаційні коди. Наявність оригіналів документів є обов’язковою умовою для реєстрації та отримання наборів.

Прийом громадян здійснюється в офісі організації з понеділка по четвер включно, у робочі години з 10:00 до 15:00. У п’ятницю прийому громадян не проводять.

Ця ініціатива покликана підтримати внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, та сприяти покращенню їхнього добробуту під час адаптації у нових громадах.

