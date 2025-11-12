Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати у вигляді продуктових наборів GEM, проте не у всіх громадах регіону, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Мирноградської організації товариства Червоного Хреста.

З 12 листопада 2025 року внутрішньо переміщені особи, які були зареєстровані у 2024–2025 роках і наразі проживають у місті Тернівка, мають можливість отримати продуктові набори в межах гуманітарної програми GEM. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямовані на підтримку родин, що залишили свої домівки через воєнні дії, та забезпечення їх базових потреб у харчуванні.

Організатори наголошують, що допомога надається лише тим особам, які ще не отримували продуктові набори у цій організації у вересні або листопаді 2025 року. Якщо ж родина вже скористалася цією підтримкою протягом зазначеного періоду, повторно приходити наразі не потрібно.

Набори розраховані на кожного члена родини, починаючи з п’ятирічного віку, що дозволяє забезпечити необхідними продуктами як дорослих, так і дітей.

продукти, гуманітарна допомога

Для отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам необхідно мати при собі оригінали документів на всіх членів родини. До переліку потрібних документів входять паспорти громадян, свідоцтва про народження дітей, довідки ВПО, а також ідентифікаційні коди. Наявність оригіналів документів є обов’язковою умовою для реєстрації та отримання наборів.

Прийом громадян здійснюється в офісі організації з понеділка по четвер включно, у робочі години з 10:00 до 15:00. У п’ятницю прийому громадян не проводять.

Ця ініціатива покликана підтримати внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, та сприяти покращенню їхнього добробуту під час адаптації у нових громадах.

