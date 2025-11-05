Усім учасникам на безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області слід мати при собі захисну маску.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати завдяки спеціальним сертифікатам, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду "Елеос Донецьк".

У Дніпрі триває реєстрація внутрішньо переміщених осіб на отримання продуктових сертифікатів номіналом 1000 гривень у мережі магазинів «Сільпо». Акція проходитиме з 4 по 10 листопада 2025 року. Реєстрація здійснюється за посиланням.

Організатори звертають увагу, що подати заявку на безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області можуть лише ті переселенці, які отримали довідку ВПО не раніше серпня 2025 року. Під час заповнення форми слід уважно перевіряти кожне поле, не поспішати та вносити інформацію виключно українською мовою.

Основні умови участі

Право на участь мають лише особи, у яких дата видачі довідки ВПО (вказана внизу справа) — не раніше серпня 2025 року.

Кожен учасник може отримати сертифікат у «Сільпо» лише один раз на рік.

Після реєстрації необхідно уважно стежити за списками учасників, які будуть опубліковані наступного дня на відповідному інформаційному каналі. Якщо особа знайде своє прізвище у списку, вона може прийти для отримання сертифіката.

Якщо у заявці зазначено, що в одній родині проживає три або більше осіб, під час отримання необхідно пред’явити оригінали документів усіх членів сім’ї — паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Сертифікати видаються на кожного члена родини.

Допомога видаватиметься за адресою: м. Дніпро, вулиця Каштанова, 15. Усім учасникам слід мати при собі захисну маску.

