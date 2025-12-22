З 1 січня 2026 року в Тернопільській області впроваджують нову систему оплати проїзду в громадському транспорті, передає Politeka.

Інформацію про це надає Чортківська міська рада.

Київська компанія ТОВ «Easy Soft» стане оператором електронних та пільгових квитків, забезпечуючи повний контроль за роботою системи.

Серед основних обов’язків оператора: встановлення та обслуговування валідаторів у всіх автобусах, організація поповнення карток через термінали, мобільний застосунок і інші доступні канали, а також розробка пільгових, учнівських та електронних квитків. Компанія гарантує цілодобовий моніторинг та технічну підтримку користувачів.

На сьогодні валідатори вже доставлено до Чорткова і найближчим часом вони будуть встановлені у транспорті громади. Паралельно триває створення дизайну карток та електронних квитків, які можна поповнювати через мобільний додаток EasyPay. У застосунку також передбачені функції для комунікації з міською радою, подачі петицій, отримання новин, перевірки руху автобусів та доступ до інформації для туристів.

Важливо зазначити, що всі витрати на обладнання та обслуговування не лягають на бюджет громади. Оплата оператора відбуватиметься за рахунок відсотка від кожного квитка – 10% від стандартного та 5% від пільгового проїзду. Це дозволяє впровадити нову систему оплати проїзду в Тернопільській області без додаткових витрат для місцевого бюджету.

Таким чином, уже з початку нового року пасажири Чорткова зможуть користуватися сучасними сервісами, що спрощують оплату й контроль перевезень у громаді.

