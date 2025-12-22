С 1 января 2026 года в Тернопольской области внедрена новая система оплаты проезда в общественном транспорте, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Чортковский городской совет.

Киевская компания ООО Easy Soft станет оператором электронных и льготных билетов, обеспечивая полный контроль за работой системы.

Среди основных обязанностей оператора: установка и обслуживание валидаторов во всех автобусах, организация пополнения карт через терминалы, мобильное приложение и другие доступные каналы, а также разработка льготных, ученических и электронных билетов. Компания гарантирует круглосуточный мониторинг и техническую поддержку пользователей.

На сегодняшний день валидаторы уже доставлены в Чортков и в ближайшее время они будут установлены в транспорте общины. Параллельно идет создание дизайна карт и электронных билетов, которые можно пополнять через мобильное приложение EasyPay. В приложении предусмотрены функции для коммуникации с городским советом, подачи петиций, получения новостей, проверки движения автобусов и доступ к информации для туристов.

Важно отметить, что все расходы на оборудование и обслуживание не ложатся на бюджет общества. Оплата оператора будет производиться за счет процента от каждого билета – 10% от стандартного и 5% от льготного проезда. Это позволяет внедрить новую систему оплаты проезда в Тернопольской области без дополнительных расходов местного бюджета.

Таким образом, уже с начала нового года пассажиры Чорткова смогут воспользоваться современными сервисами, упрощающими оплату и контроль перевозок в общине.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать