Жители Полтавской области должны знать о введении ограничений движения, так что рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения в Полтавской области появились из-за жары и ремонта на одной из важных улиц, сообщает Politeka.

Об этом стало известно из проекта решения горисполкома.

Ограничения движения в Полтавской области прежде всего коснулись самого облцентра. Там на заседании исполкома горсовета рассматривалось предложение о перекрытии части улицы Короленко. Изменения будут касаться участка от дома 9/12 к дому 20.

Причина вполне практичная. Предприятие "Полтаватеплоэнерго" планирует провести ремонт тепловой сети, который невозможно осуществить без перекрытия данной дороги. В период работ здесь установили соответствующие дорожные знаки.

Все обязательства по благоустройству и восстановлению дороги после ремонта лежат на подрядчике. Ограничение движения в Полтавской области означает, что на данном участке нельзя будет проехать до 18 августа.

Но ситуация касается не только Полтавы. Изменения коснулись и тяжеловесного транспорта на дорогах региона. Начиная с 4 июля из-за сильной жары временно ввели правила передвижения для грузовиков массой более 24 тонн.

Им нельзя ездить по дорогам ежедневно с 10:00 до 22:00 на двух важных автомагистралях, если на улице жара. Речь идет о трассах М-03 Киев-Харьков Довжанский и М-22 Полтава-Александрия.

Когда температура воздуха превышает 28 градусов, асфальт начинает рушиться быстрее. Именно поэтому действуют следующие правила. Именно они должны оградить дорожное покрытие от перегрева и деформаций.

Однако, не все грузовики подпадают под эти запреты. Если груз относится к категории опасных, скоропортящихся, живых животных или имеет военное или гуманитарное назначение, проезд разрешен.

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