Місцевим мешканцям варто знати про введення обмежень руху в Києві, тож розповідаємо, що відомо з цього приводу.

Обмеження руху в Києві запроваджують на одній з важливих магістралей на лівому березі, повідомляє Pоliteka.

Як інформує Київська міська державна адміністрація, водіям варто бути уважними і планувати маршрути з урахуванням змін.

Обмеження руху в Києві торкнулося вулиці Оноре де Бальзака. Тут з 16 липня стартували ремонтні роботи, які триватимуть до осені, а саме до 10 вересня.

Дорожники з комунального підприємства ШЕУ Деснянського району вже працюють на відрізку між вулицями Сержа Лифаря та Олександри Екстер. Через це проїзд транспорту буде частково перекрито.

У "Київавтодорі" закликали водіїв враховувати зміни під час поїздок. Також зазначили, що перепрошують за тимчасові незручності. Схему організації об'їздів на період ремонтів уже оприлюднили, тож її можна переглянути на офіційних ресурсах.

Це не єдине обмеження руху в Києві, яке діє зараз. Паралельно ремонтують і інші ключові ділянки. Наприклад, до 15 серпня частково перекриють проїзд вулицею Богатирською в напрямку проспекту Степана Бандери.

А з початку липня вже розпочався масштабний ремонт на шляхопроводі на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною. Ці роботи триватимуть орієнтовно до серпня 2026 року.

Крім того, в регіоні ввели нові правила для вантажного транспорту. Причиною стала спекотна погода. Тож наразі у столиці діє заборона на пересування великовагового транспорту. Якщо температура перевищує 28 градусів, то вантажівкам вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн заборонено виїжджати на дороги.

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