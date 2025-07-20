Местным жителям следует знать о введении ограничений движения в Киеве, поэтому рассказываем, что известно по этому поводу.

Ограничение движения в Киеве вводится на одной из важных магистралей на левом берегу, сообщает Pоliteka.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, водителям следует быть внимательными и планировать маршруты с учетом изменений.

Ограничение движения в Киеве коснулось улицы Оноре де Бальзака. Здесь с 16 июля стартовали ремонтные работы, которые продлятся до осени, а именно до 10 сентября.

Дорожники по коммунальному предприятию ШЭУ Деснянского района уже работают на отрезке между улицами Сержа Лифаря и Александры Экстер. Поэтому проезд транспорта будет частично перекрыт.

В "Киевавтодоре" призвали водителей учитывать изменения во время поездок. Также отметили, что извиняются за временные неудобства. Схему организации объездов на период ремонтов уже обнародовали, поэтому ее можно просмотреть на официальных ресурсах.

Это не единственное действующее сейчас ограничение движения в Киеве. Параллельно ремонтируют и другие ключевые участки. К примеру, до 15 августа частично перекроют проезд по улице Богатырской в направлении проспекта Степана Бандеры.

С начала июля уже начался масштабный ремонт на путепроводе на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной. Эти работы продлятся ориентировочно до августа 2026 года.

Кроме того, в регионе были введены новые правила для грузового транспорта. Причиной стала жаркая погода. Поэтому в столице действует запрет на передвижение тяжеловесного транспорта. Если температура превышает 28 градусов, то грузовикам весом более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн запрещено выезжать на дороги.

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