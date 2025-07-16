Обмеження руху в Донецькій області покликані мінімізувати ризики для цивільного населення та транспорту.

Введено обмеження руху в Донецькій області, повідомляє Politeka.

Про це інформує Вадим Філашкін, начальник Донецької ОВА.

Тимчасово заборонено пересування між Краматорськом і Добропіллям через загрозу атак FPV-дронів. Рада оборони регіону ухвалила це рішення з 16 липня 2025 року, реагуючи на зростання кількості інцидентів із використанням безпілотних літальних апаратів.

Заборона стосується ділянки автомобільної дороги державного значення Т-05-14, що проходить через Краматорськ, Сергіївку, Андріївку і Добропілля. Заборонено пересування як цивільним особам, так і іноземцям та особам без громадянства. Крім того, заборонено рух легкового та вантажного транспорту, окрім спеціальних служб і силових структур.

За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, рішення ухвалене через збільшення обстрілів FPV-дронами саме на цій ділянці дороги. Філашкін наголосив, що правоохоронці та відповідні служби забезпечуватимуть контроль за дотриманням обмежень та організують особливий режим в’їзду і виїзду.

Обмеження руху в Донецькій області покликані мінімізувати ризики для цивільного населення та транспорту, які користуються маршрутом між Краматорськом і Добропіллям. Заходи безпеки триватимуть до стабілізації ситуації та зниження загрози атак безпілотниками.

Влада закликає мешканців регіону ставитися з розумінням до тимчасових незручностей та уважно слідкувати за офіційними повідомленнями. При виникненні надзвичайних ситуацій необхідно звертатися до правоохоронних органів або відповідних служб.

Джерело: УНН

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