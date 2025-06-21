Головна залізнична компанія країни повідомила про новий графік поїздів з Донецької області, тому розповідаємо, що саме змінилося.

Новий графік поїздів з Донецької області передбачає скорочення рейсу, який раніше з’єднував Краматорськ і Верхівцеве, повідомляє Politeka.

Як інформують в пресслужбі "Укрзалізниці", тепер електричка курсуватиме лише до Кам’янського. Це означає, що для багатьох пасажирів маршрут зміниться, тому варто заздалегідь перевірити час і напрямок руху.

Починаючи з 27 червня, новий графік поїздів з Донецької області передбачає, що електропоїзд з Краматорська до Верхівцевого їхатиме тільки до станції Кам’янське-Пасажирське. Відповідно, зворотній рейс також починатиметься саме з цієї станції. Назва маршруту офіційно змінена, а причина такого рішення доволі проста і очевидна.

Як пояснила речниця пасажирського напряму "Укрзалізниці" Анастасія Золотарьова в ефірі Суспільне Донбас, попит на ділянку до Верхівцевого виявився дуже низьким. Через малу кількість пасажирів компанія ухвалила рішення змінити маршрут.

Разом з новим напрямком залишилася незмінною і ціна квитків. Компанія наголошує, що вартість проїзду не зміниться, попри скорочення маршруту. Для тих, хто звик користуватися цим напрямком, новий графік поїздів з Донецької області внесе певні корективи.

Електропоїзд №7008 курсуватиме щодня з 27 червня по 31 грудня. Відправлення з Краматорська о 13:00, прибуття на кінцеву станцію о 19:22. На шляху буде тридцять три зупинки, серед яких Шпичкине, Слов’янськ, Барвінкове, Павлоград, Самарівка, Дніпро-Головний і багато інших.

У зворотному напрямку №7010 вирушатиме о 05:23 і прибуватиме до кінцевої об 11:29. На цьому шляху передбачено двадцять сім зупинок. Актуальний розклад і всі оновлення щодо руху можна знайти на офіційному сайті "Укрзалізниці".

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