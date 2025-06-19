Місцевим мешканцям варто готуватися до тривалих незручностей через обмеження руху в Харкові.

Обмеження руху в Харкові вже запроваджено на одній з важливих міських артерій, і триватимуть вони щонайменше до початку серпня, повідомляє Politeka.

Містянам радять планувати свої поїздки заздалегідь і враховувати оновлення у схемі пересування в межах міста. Як інформують у міській раді, з 19 червня з восьмої години ранку і до першого серпня перекрито проїзд по вулиці Літературній.

Йдеться про ділянку від вулиці Данилевського до Культури. Обмеження руху в Харкові у цьому районі пов’язані з масштабними роботами на тепломережах. Проєкт реконструкції передбачає повне оновлення комунікацій, які вже тривалий час потребували ремонту.

Фахівці наголошують, що втручання є критично важливим для стабільного теплопостачання мешканцям у наступному опалювальному сезоні. Під час виконання робіт проїзд транспорту на цій ділянці буде повністю перекрито.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міськради закликають водіїв бути уважними та обирати альтернативні шляхи. Об’їхати перекриту частину можна сусідніми вулицями. Найзручніше це зробити через Данилевського, Культури, проспект Науки.

Звісно, ситуація спричиняє певні труднощі для тих, хто щодня користується приватним транспортом або громадськими маршрутами, що проходять через центральну частину міста. Але обмеження руху в Харкові спрямовані на довгостроковий результат.

Це інвестиція в надійність міської інфраструктури. І хоча найближчими тижнями дорога на роботy або додому може займати більше часу, в результаті містяни отримають стабільне та якісне теплопостачання без аварій в зимовий період. Місцева влада запевняє, що всі роботи проводяться у максимально стислі терміни.

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