Обмеження руху у Вінниці створять деякі незручності для місцевих мешканців та гостей міста, тож розповідаємо детальніше.

Обмеження руху у Вінниці торкнуться однієї з міських вулиць, повідомляє Politeka.

Як попереджають працівники комунальних служб, від ранку 18 червня і до 8 липня частина Івана Бойка буде перекрита для транспорту. Причина всім звична, адже йдеться про підготовку до нового опалювального сезону та оновлення тепломереж.

Мешканцям варто заздалегідь спланувати маршрути, адже об’їзди можуть дещо затягувати дорогу. Обмеження руху у Вінниці цього разу діятимуть на відрізку між заїздом до прибудинкової території по Івана Миколайчука, 19 і заїздом до двору по Келецькій, 12-А.

Усе це пов’язано з реконструкцією теплової мережі, яку проводять для того, аби взимку в оселях мешканців було стабільне тепло. Комунальники наголошують, що роботи триватимуть кілька тижнів і завершити їх планують на початку липня.

Пішохідне пересування у цей період буде організовано відповідно до затвердженої схеми, тож пересуватися пішки можна буде безпечно. Для водіїв передбачено попереджувальні знаки, які встановить комунальне підприємство «СМЕД ОДР».

Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Хоча перекриття може не подобатися місцевим, воно необхідне для підвищення якості послуг, які всі ми отримуватиме взимку.

Паралельно з цим, обмеження руху у Вінниці запроваджуються і на рівні області. Від початку червня і аж до вересня у регіоні почав діяти обмежувальний режим для великогабаритного транспорту.

Це означає, що вантажівки вагою понад 24 тонни з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн не зможуть вільно пересуватись автошляхами в денну пору. Нові правила діятимуть із дев’ятої ранку до десятої вечора щоденно. Такий крок пов’язаний зі спекою.

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