Ограничения движения в Виннице создадут некоторые неудобства для местных жителей и гостей города, так что рассказываем подробнее.

Ограничения движения в Виннице затронут одну из городских улиц, сообщает Politeka.

Как предупреждают работники коммунальных служб, с утра 18 июня и до 8 июля часть Ивана Бойко будет перекрыта для транспорта. Причина всем привычная, ведь речь идет о подготовке к новому отопительному сезону и обновлению теплосетей.

Жителям следует заранее спланировать маршруты, ведь объезды могут несколько затягивать дорогу. Ограничения движения в Виннице на этот раз будут действовать на отрезке между заездом на придомовую территорию по Ивану Миколайчуку, 19 и заездом ко двору по Келецкой, 12-А.

Все это связано с реконструкцией тепловой сети, которую проводят для того, чтобы зимой в жилищах жильцов было стабильное тепло. Коммунальщики подчеркивают, что работы продлятся несколько недель и завершить их планируют в начале июля.

Пешеходное перемещение в этот период будет организовано в соответствии с утвержденной схемой, поэтому передвигаться пешком можно будет безопасно.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Хотя перекрытие может не нравиться местным, оно необходимо для повышения качества услуг, которые все мы получаем зимой.

Параллельно с этим ограничения движения в Виннице вводятся и на уровне области. С начала июня до сентября в регионе начал действовать ограничительный режим для крупногабаритного транспорта.

Это означает, что грузовики весом более 24 тонн с нагрузкой на ось более 7 тонн не смогут свободно передвигаться по автодорогам в дневное время. Новые правила будут действовать с девяти утра до десяти вечера ежедневно. Такой шаг связан с жарой.

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