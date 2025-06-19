Ограничения движения в Харькове уже введены на одной из важных городских артерий, и продлятся они по меньшей мере до начала августа, сообщает Politeka.

Горожанам советуют планировать свои поездки заранее и учитывать обновление в схеме передвижения по городу. Как информируют в городском совете, с 19 июня с восьми часов утра и до первого августа перекрыт проезд по улице Литературной.

Речь идет об участке от улицы Данилевского до Культуры. Ограничение движения в Харькове в этом районе связано с масштабными работами на теплосетях. Проект реконструкции предусматривает полное обновление коммуникаций, которые уже долго нуждались в ремонте.

Специалисты отмечают, что вмешательство критически важно для стабильного теплоснабжения жителям в следующем отопительном сезоне. Во время выполнения работ проезд транспорта на этом участке будет полностью перекрыт.

В Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета призывают водителей быть внимательными и выбирать альтернативные пути. Объехать перекрытую часть можно по соседним улицам. Удобнее всего это сделать через Данилевского, Культуры, проспект Науки.

Конечно, ситуация вызывает определенные трудности для тех, кто ежедневно пользуется частным транспортом или общественными маршрутами, проходящими через центральную часть города. Но ограничения движения в Харькове направлены на долгосрочный результат.

Это инвестиция в надежность городской инфраструктуры. И хотя в ближайшие недели дорога на работу или домой может занимать больше времени, в результате горожане получат стабильное и качественное теплоснабжение без аварий в зимний период. Местные власти уверяют, что все работы проводятся в максимально сжатые сроки.

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