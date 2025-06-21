Главная железнодорожная компания страны сообщила о новом графике поездов из Донецкой области, поэтому рассказываем, что именно изменилось.

Новый график поездов из Донецкой области предусматривает сокращение рейса, ранее соединявшего Краматорск и Верховцево, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзализныци", теперь электричка будет курсировать только по Каменскому. Это означает, что для многих пассажиров маршрут изменится, поэтому следует предварительно проверить время и направление движения.

Начиная с 27 июня, новый график поездов из Донецкой области предусматривает, что электропоезд из Краматорска в Верховцево будет ехать только до станции Каменское-Пассажирское. Соответственно обратный рейс также будет начинаться именно с этой станции. Название маршрута официально изменено, а причина такого решения достаточно проста и очевидна.

Как пояснила спикер пассажирского направления "Укрзализныци" Анастасия Золотарева в эфире Общественное Донбасс, спрос на участок к Верховцевому оказался очень низким. Из-за малого количества пассажиров компания приняла решение поменять маршрут.

Наряду с новым направлением осталась неизменной и цена билетов. Компания отмечает, что стоимость проезда не изменится, несмотря на сокращение маршрута. Для тех, кто привык использовать это направление, новый график поездов из Донецкой области внесет определенные коррективы.

Электропоезд №7008 будет курсировать ежедневно с 27 июня по 31 декабря. Отправление из Краматорска в 13:00, прибытие на конечную станцию ​​в 19:22. По пути будет тридцать три остановки, среди которых Шпичкино, Славянск, Барвенково, Павлоград, Самаровка, Днепр-Главный и многие другие.

В обратном направлении №7010 будет отправляться в 05:23 и прибывать в конечную в 11:29. На этом пути предусмотрено двадцать семь остановок. Актуальное расписание и все обновления по движению можно найти на официальном сайте "Укрзализныци".

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