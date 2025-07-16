Ограничение движения в Донецкой области призвано минимизировать риски для гражданского населения и транспорта.

Введены ограничения движения в Донецкой области, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Вадим Филашкин, начальник Донецкой ОВА.

Временно запрещено передвижение между Краматорском и Добропольем из-за угрозы атак FPV-дронов. Совет обороны региона принял это решение с 16 июля 2025 г., реагируя на рост количества инцидентов с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Запрет касается участка автомобильной дороги государственного значения Т-05-14, проходящего через Краматорск, Сергеевку, Андреевку и Доброполье. Запрещено передвижение как гражданским, так и иностранцам и лицам без гражданства. Кроме того, запрещено движение легкового и грузового транспорта, кроме специальных служб и силовых структур.

По словам начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, решение принято из-за увеличения обстрелов FPV-дронами именно на этом участке дороги. Филашкин подчеркнул, что правоохранители и соответствующие службы будут обеспечивать контроль соблюдения ограничений и организуют особый режим въезда и выезда.

Ограничения движения в Донецкой области призваны минимизировать риски для гражданского населения и транспорта, которые используют маршрут между Краматорском и Добропольем. Меры безопасности будут продолжаться до стабилизации ситуации и снижения угрозы атак беспилотниками.

Власти призывают жителей региона относиться к пониманию временных неудобств и внимательно следить за официальными сообщениями. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в правоохранительные органы или соответствующие службы.

Источник: УНН

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