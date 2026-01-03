Работа для пенсионеров в Харькове остается востребованной на фоне кадрового дефицита и рассказываем о доступных вариантах.

Работа для пенсионеров в Харькове сегодня охватывает сразу несколько направлений, где ценят опыт и ответственность, сообщает Politeka.

Одним из таких предложений для пенсионеров на платформе work.ua стала вакансия технолога жиров, маргаринов и спредов в компании ТПК «Молочный остров», которая более 20 лет работает на украинском рынке молочной продукции и имеет производственные мощности в нашем облцентре, Киеве и Львове.

Предприятие ищет специалиста для работы именно в Харькове и отмечает, что готово рассматривать как полную занятость, так и формат проектного сотрудничества.

Компания ожидает от кандидата высшего профильного образования и опыта технологом в соответствующей сфере не менее 5 лет. Уровень оплаты труда для этой должности заявлен в размере 60000 грн.

Еще один вариант работы для пенсионеров в Харькове – администратор в клининговой компании. Работодатель ищет человека с опытом в аналогичной должности и обязательным проживанием в нашем облцентре.

Должность предусматривает организацию работы персонала, контроль за соблюдением правил безопасности, взаимодействие с оборудованием и инвентарем, составление отчетности и начисление заработной платы.

На период испытания оплата составляет 1000 гривен в смену, после его завершения – 1200. Общий доход может колебаться от 15 000 до 18 000 в месяц.

Кроме того, на производственное предприятие, которое занимается изготовлением оборудования для пищевой промышленности, открыта вакансия слесаря. Заработная плата в этой должности заявлена ​​в пределах от 20 000 грн до 25 000 грн.

