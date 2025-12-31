Один из самых любимых продуктов украинцев превратился в настоящий деликатес из-за дефицита в Харькове.

Дефицит продуктов в Харькове и других регионах Украины продолжит усиливаться популярным товаром в зимний сезон 2026 года, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли подробности.

Любимое сало украинцев превратилось в настоящий деликатес. Цены на продукт взлетели: за килограмм сейчас просят от 200 до 700 гривен в зависимости от сорта. Средняя стоимость уже превысила 250 гривен, хотя еще год назад за кило давали 164 гривны.

Причины повышения цен:

Первая причина — резкое сокращение поголовья свиней из-за войны и африканской чумы. Украина потеряла около 40% животных в последние годы, что создало серьезный дефицит продуктов в Харькове и на рынке других регионов.

Вторая причина – экономическая невыгодность содержания свиней для частных хозяйств.

Третья причина – дефицит именно сала, а не свинины в целом. Крупные промышленные предприятия не выращивают свиней до большого веса, когда скапливается толстый слой жира.

Перебои с электроснабжением влекут за собой рост себестоимости производства в среднем примерно на 10 процентов. Большинство крупных предприятий заранее позаботились об установке резервных источников питания, однако даже при наличии генераторов они способны покрывать лишь 50–60 процентов от общей потребности в электроэнергии.

Расходы на горючее для работы генераторов производители вынуждены закладывать в конечную цену продукции, что непосредственно влияет на ее удорожание. Особенно критическим стабильное электроснабжение для животноводческих комплексов, в частности свинарников, где непрерывная работа систем вентиляции жизненно необходима. В случае их остановки резко ухудшаются условия содержания животных из-за быстрого накопления аммиака.

Вместе с тем эксперты отмечают, что отключение электроэнергии не является главной причиной роста цен. Гораздо более существенное влияние на ситуацию оказывают распространение африканской чумы свиней, а также общий дефицит сала на внутреннем рынке, который формирует дополнительное давление на цены.

Источник: Телеграф.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: кто может обратиться за выплатами, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Харькове: на каких вакансиях предлагают от 30 тысяч в месяц.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харьковской области: каких товаров не хватает на рынке.