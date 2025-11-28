Стало известно, кто имеет право на денежную помощь в Хаоковской области, кроме пенсионеров.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется украинцам, отвечающим важным критериям отбора, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете и рассказали, как это сделать, и кто может это сделать.

Жители, нуждающиеся в денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области на приобретение дров или другого твердого печного топлива, могут обратиться с заявлением в районные управления социальной защиты населения в Харькове.

Прием документов осуществляют по следующим адресам:

Индустриальный – ул. Библика, 6

Киевский - ул. Сумская, 78

Салтовский - просп. Тракторостроителей, 144

Немишлянський район — просп. Льва Ландау, 48

Новобаварский район - ул. Рождественская, 1

Основанский район - просп. Аэрокосмический, 7

Слободской район - ул. Вишневая, 3

В мэрии подчеркивают, что в отдельных случаях может потребоваться предварительная запись. Актуальные контакты управлений соцзащиты размещены на официальном сайте.

Кто имеет право на денежную помощь в Хаоковской области, кроме пенсионеров:

Международные организации, участвующие в программе, анализируют каждое обращение и принимают решение о предоставлении средств в порядке приоритетности. В первую очередь помощь направляют на поддержку уязвимых категорий населения. К ним относятся:

семьи, уже получающие жилищную субсидию или льготу на твердое топливо;

одинокие пенсионеры, потерявшие трудоспособность;

одинокие матери или родители, а также воспитывающие детей после смерти одного из родителей и получающие соответствующую государственную помощь;

семьи, получающие пособие при рождении дитя;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью и домохозяйства, в составе которых есть ребенок или дети с инвалидностью;

внутренне перемещенные семьи, проживающие отдельно (кроме проживающих в заведениях, получающих компенсацию за коммунальные услуги);

детские дома семейного типа, где воспитываются дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

приемные семьи, в которых воспитывается хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, оставленных без попечения родителей.

