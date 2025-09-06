Основною причиною майбутнього стрибка цін та дефіциту продуктів у Харківській області стали несприятливі кліматичні умови в країнах, які є провідними виробниками.

У 2025 році ціни на популярний товар можуть істотно зрости, через дефіцит цього продукту у світі та Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, про що вже зараз попереджають українців.

Зокрема, експерти прогнозують подорожчання кавових зерен на світовому ринку до 40 відсотків. Через дефіцит цих продуктів у Харківській області станеться збільшення вартості готового продукту приблизно на 10–20 відсотків.

Основною причиною майбутнього стрибка цін стали несприятливі кліматичні умови в країнах, які є провідними виробниками кави. У Бразилії, що забезпечує найбільші обсяги експорту, тривала посуха скоротила врожай майже на 10–11 відсотків. Водночас у В’єтнамі, другому за масштабами виробнику, надмірні дощі призвели до падіння врожайності на 10–20 відсотків. Сукупний вплив цих факторів відчутно зменшив пропозицію кавових зерен на світовому ринку та спричинив тенденцію до зростання цін.

Для українців наслідки цього вже невдовзі стануть очевидними - дефіцит цих продуктів у Харківській області та інших регіонах, а також зростання вартості. Якщо нині 100 грамів зернової кави в супермаркетах коштують у середньому близько 80 гривень, то незабаром ця сума може зрости до 96 гривень.

Пакет меленої кави вагою 250 грамів, який зараз продається приблизно за 250 гривень, з урахуванням прогнозованого подорожчання обходитиметься покупцям у 300 гривень. І хоча минулого року світові ціни на арабіку підскочили на рекордні 125 відсотків, нинішній прогнозований стрибок виглядає менш різким, однак для пересічного споживача він все одно буде відчутним.

Попит на каву в Україні продовжує невпинно зростати. Паралельно зростав і обсяг імпорту: за останні п’ять років він збільшився на 63 відсотки. Так, у 2020 році Україна закупила 48,4 тисячі тонн кави на суму 166 мільйонів доларів.

Джерело: AgroWeek.

