Новий графік руху транспорту в Полтаві змусив місцевих мешканців поступово звикати до змін на важливому маршруті.

Новий графік руху транспорту в Полтаві передбачає зміни у маршруті автобуса №32 "Вакуленці — Дублянщина — Центр", повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній сторінці "Полтаваелектроавтотранс", окрім цого, залишаються спецрейси автобуса №65 "Критий ринок — Дублянщина — Вакуленці", які продовжать курсувати за попереднім розкладом.

Новий графік руху в Полтаві вступив у дію з 2 грудня 2025 року та передбачає інший час останніх рейсів із центральної частини міста та села Вакуленці.

Тепер останній рейс із облцентру відправлятиметься о 21:05, а прибуття до Вакуленців заплановане на 21:45.

Нововвведення передбачають регулярні інтервали курсування протягом дня. Зі зупинки "Будинок зв’язку" автобус вирушає о 6:05 і прибуває до Вакуленців о 6:40. Наступний рейс о 7:25 прибуде о 8:10, потім о 8:55 прибуття о 9:40, о 10:25 - прибуття об 11:10.

Далі транспорт о 11:50 повертається в депо. Після обіду рейси тривають о 13:55 прибуття о 14:40, о 15:20 прибуття о 16:00, о 16:40 прибуття о 17:15, о 17:55 прибуття о 18:30. Ввечері останні рейси вирушають о 19:55 прибуття о 20:35 та о 21:05 прибуття о 21:45, після чого о 22:20 автобус повертається в депо.

Новий графік руху транспорту в Полтаві дозволяє розвантажити ранкові та вечірні години пік, забезпечуючи регулярність і зручність пересування для мешканців села Вакуленці та центральної частини обласного центру.

У зв’язку з введенням змін, громадянам рекомендують заздалегідь планувати свої поїздки та враховувати змінений час відправлення. Розклад враховує пік активності пасажирів і забезпечує рівномірний розподіл рейсів протягом дня.

